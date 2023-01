Cees Bol zevende bij debuut voor Astana: “We moeten nog aan elkaar wennen”

Cees Bol maakte vandaag in de openingsetappe van de Saudi Tour zijn debuut voor Astana Qazaqstan. De 27-jarige Nederlander kwam er in de sprint niet echt aan te pas en werd zevende. “Maar een zevende plek op onze eerste dag is oké”, vertelde Bol na afloop.

Bol mag de komende dagen zijn eigen kans gaan in de Saudi Tour. Mark Cavendish zal pas in de Tour of Oman (11-15 februari) zijn eerste wedstrijdkilometers afwerken in het tenue van Astana Qazaqstan. Bol kwam in de eerste sprint echter niet verder dan een zevende plaats.

“Met nog anderhalve kilometer te gaan, verloren we op een rotonde wat posities. Dat kostte mij een topresultaat, maar een zevende plek op de eerste dag is oké. We moeten nog aan elkaar wennen, sommige dingen moeten beter. Maar daar gaan we aan werken”, aldus Bol.

De ritzege ging naar een landgenoot van Bol. Topfavoriet Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) verwees Dušan Rajović (Bahrain Victorious) en Max Walscheid (Cofidis) naar de plaatsen twee en drie.

