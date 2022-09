Cees Bol wint na millimetersprint met Jake Stewart in Tour of Britain

Cees Bol heeft de tweede etappe van de Tour of Britain op zijn naam geschreven. De sprinter van Team DSM wist de lastige finale naar finishplaats Duns te overleven en bleek in de sprint nipt sneller dan de Brit Jake Stewart. Corbin Strong werd derde en gaat nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement.

In de tweede etappe van de Tour of Britain reden de renners Schotland binnen. Hawick was de startplaats, terwijl de finishstreep was getrokken in Duns. Na een relatief vlakke aanloopfase doemden er in de finale nog enkele korte en venijnige klimmetjes op. Wanside Rigg (2,1 km aan 5,7%), Mainslaughter Law (1,7 km aan 5,9%) en Hardens Hill (1,9 km aan 4,7%) waren niet al te lang, maar konden wel in de kleren kruipen. De top van Hardens Hill lag bovendien op vijf kilometer van de streep en was met andere woorden een ideale springplank voor de puncheurs.

Zes renners kiezen het ruime sop, broers Tanfield van de partij

Al snel na de officiële start werd er een kopgroep van zes gevormd. De gebroeders Charlie en Harry Tanfield (Ribble Weldtite Pro Cycling), Matthew Teggart (WiV Sungod), Adam Lewis (Saint Piran), Ukko Iisakki Peltonen (Global 6 Cycling) en Travis Stedman (Team Qhubeka) sloegen de handen ineen en kregen een vrijgeleide van het peloton. Van de zes renners in de kopgroep was Stedman de best geplaatste. De Zuid-Afrikaan begon de dag als de nummer 69 in het klassement, op 1m02s van leider Corbin Strong. Stedman mocht zich al snel de virtuele leider noemen, maar in het peloton was er allerminst sprake van paniek.

De mannen van Israel-Premier Tech waren verantwoordelijk voor het kopwerk in het peloton, en wisten de vluchters zo in het gareel te houden. En toch: met nog zestig kilometer te gaan bedroeg de voorsprong van de zes avonturiers nog altijd een kleine vijf minuten. Dit was het sein voor INEOS Grenadiers om Israel-Premier Tech de helpende hand te bieden. De Britse formatie zette zich in de persoon van Andrey Amador op kop van de groep en wist het verschil met de kopgroep al snel te halveren. De voorsprong smolt als sneeuw voor de zon en met nog ruim twintig kilometer te gaan was de hergroepering een feit.

Porte trekt door in het peloton, Gabburo ruikt zijn kans

Vervolgens was het uitkijken naar de strijd tussen de betere puncheurs in het peloton. Na de laatste kopbeurten van Amador was het aan Richie Porte om de teugels nog wat strakker aan te trekken. De 37-jarige Australiër, die met de Tour of Britain bezig is aan zijn laatste koers, wist het peloton aardig uit te dunnen op eerst de Wanside Rigg en vervolgens Mainslaughter Law. Toch trokken we met een behoorlijk grote groep van een zestigtal renners naar de laatste helling van de dag: Hardens Hill (1,9 km aan 4,7%). Davide Gabburo hoopte met voorsprong aan de klim te beginnen en probeerde dan ook te anticiperen.

De Italiaan van Bardiani-CSF-Faizanè trok met nog vijftien kilometer te gaan in de aanval en wist in de daaropvolgende kilometers toch een mooie voorsprong uit te bouwen. Gabburo had aan de voet van Hardens Hill een voorgift van een halve minuut op de achtervolgende groep. Een mooie voorsprong, maar het bleek niet genoeg voor Gabburo, die op zes kilometer van de streep weer werd opgeslokt door de voorwacht van een uitgedund peloton. In de laatste kilometers volgden nog versnellingen van Duits kampioen Nils Politt, Dylan Teuns en Magnus Sheffield, maar er bleek geen ontkomen aan: we gingen sprinten in de straten van Duns.

Bol snelt naar eerste seizoenszege

Bol en Stewart bleken in deze sprint over de snelste benen te beschikken. De Nederlander en Brit waren aan elkaar gewaagd en aan de streep was het onduidelijk wie nu als eerste over de finish was gekomen. Na het bestuderen van de fotofinish werd Bol als winnaar uitgeroepen, voor Stewart. Het is voor de 27-jarige Nederlander van Team DSM, die volgend jaar zal uitkomen voor het Franse B&B Hotels-KTM, pas zijn eerste zege van het seizoen.