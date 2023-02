Cees Bol weer derde in Saudi Tour: “Reed mijn sprint vol in de wind”

Cees Bol heeft ook in de derde etappe van de Saudi Tour een top-10-notering uit het vuur gesleept. Voor de tweede dag op rij eindigde de Nederlander van Astana Qazaqstan als derde, dit keer achter Søren Waerenskjold en Jonathan Milan. “Ik kwam net tekort, maar het is wel weer een mooie uitslag voor de ploeg”, zegt hij.

Bol zag de lastige aankomst in Abu Rakah wel zitten. “Al enkele weken geleden heb ik het parcours bestudeerd, en deze finale vond ik meteen heel leuk”, vertelt hij op de ploegsite. “Het zag eruit als een mooie kans, maar het had ook net iets te zwaar voor mij kunnen zijn. Als ik op het allerlaatste klimmetje er nog aan zou hangen, of binnen de tien seconden zou zitten, dan kon ik mijzelf nog positioneren en meedoen voor de sprint.”

“En dat is precies hoe het ging”, herinnert de Noord-Hollander zich. “Mijn ploeggenoten hebben mij goed afgezet aan de voet van die laatste klim. Ik had nog goede benen en wist dat klimmetje te overleden. Daarna moest ik, helaas, mijn sprint vol in de wind rijden. Daardoor kwam ik net tekort.”

