Cees Bol vierde in Turkije: “Dit nemen we mee naar de komende dagen”

Het is voorlopig nog niet het jaar van Cees Bol. De Nederlandse sprinter van Team DSM staat nog altijd droog en heeft ook nog maar weinig ereplaatsen weten te verzamelen. Vandaag deed hij in de Ronde van Turkije echter weer nadrukkelijk mee in de sprint en kwam hij als vierde over de streep: meteen ook zijn beste uitslag van het seizoen.

Bol, die in de eerste etappe ook al zesde werd, moest in de eindsprint alleen zijn meerdere erkennen in Kaden Groves, Jasper Philipsen en Sam Bennett. “Er waren tijdens de etappe enkele hectische momenten, met kans op waaiers. We hebben in de finale het initiatief genomen en dat werkte motiverend. We verloren elkaar echter wel even, dat is nog wel een verbeterpunt”, blikte Bol na afloop terug op de website van Team DSM.

“We wisten ons echter weer goed terug te knokken. Alberto (Dainese, red.) bracht me vervolgens in een goede positie voor de laatste bocht. Ik kon zo mijn sprint inzetten. Ik denk dat we onze goede spirit hebben getoond en de benen voelden ook goed aan. Dat nemen we mee naar de komende dagen.”

De etappe van dinsdag, van Çeşme naar İzmir, is opnieuw vlak en nodigt dus uit tot een massasprint.