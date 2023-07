Cees Bol ‘beetje teleurgesteld’ na twaalfde plek: “Sta nu niet te springen”

Video

Nu Mark Cavendish de Tour de France heeft verlaten, mag Cees Bol voor eigen kansen gaan in de sprintersritten. In Moulins resulteerde dat in een twaalfde plaats. “Het was hectisch, het lukte niet helemaal om er goed uit te komen”, zei hij na afloop enigszins teleurgesteld tegen WielerFlits.

Bol staat ‘niet te springen’ van een twaalfde plek. “Het zou mooi zijn als er nog een goede uitslag in zit. Ik denk ook dat dat kan. Ik ben een beetje teleurgesteld over vandaag, maar het is ook weer niet het einde van de wereld.”

Door het wegvallen van Cavendish, is Bol nu de afmaker van dienst bij Astana Qazaqstan. Voor de rest is de sprinttrein intact gebleven. “Die jongens blijven hetzelfde werk doen en proberen mij in positie te brengen bij het punt waar de finale echt begint. Vandaag was dat eigenlijk bij de rondes met nog vijf tot vier kilometer te gaan. Vanaf daar moet ik een beetje freestylen. De ene keer lukt dat beter dan een andere keer.”

Het is voor Bol niet heel erg moeilijk om van lead-out plots weer de sprinter te te zijn. “We proberen het en er zitten verder ook geen grote verwachtingen aan. Dat scheelt natuurlijk ook wel. En het was niet van de ene op de andere dag.”

