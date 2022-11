Cees Bol staat aan de start van de Wooning Zesdaagse met Roger Kluge als koppelgenoot

Cees Bol zal meedoen aan de Wooning Zesdaagse van Rotterdam. De sprinter van Team DSM vormt van 6 tot en met 11 december een koppel met Roger Kluge. Dat maakt de organisatie van het baanevenement bekend op sociale media.

“Roger Kluge weet wat het is om de Wooning Zesdaagse te winnen, de Duitser deed dat in 2017 al een keer”, schrijft de organisatie. “De baan- en wegtopper vormt dit jaar een koppel met niemand minder dan Cees Bol! De Noord-Hollandse sprinter van Team DSM werd afgelopen winter nationaal kampioen koppelkoers.” In 2018 won Bol, als koppelgenoot van de huidige wereldkampioen puntenkoers Yoeri Havik, de Wieler 3 daagse Alkmaar.

Eerder werden al verschillende andere koppels bekendgemaakt voor de Wooning Zesdaagse van Rotterdam. De eerdergenoemde Havik zal bijvoorbeeld koersen aan de zijde van zijn goede vriend Niki Terpstra, die in Rotterdam afscheid neemt als profwielrenner. De Italiaanse sprinter en baantopper Elia Viviani koppelt met de Nederlander Vincent Hoppezak, Jan-Willem Van Schip met de Spanjaard Sebastián Mora, Jules Hesters met Lindsay De Vylder, Matias Malmberg met Marc Hester en Theo Reinhardt met Moritz Malcharek.

Als onderdeel van de Wooning Zesdaagse wordt ook een sprinttoernooi georganiseerd, de GPN/Provato Sprint Cup. Daar staan Jeffrey Hoogland, Sam Ligtlee, Daan Kool, Robin Wagner, Tomáš Bábek en Harrie Lavreysen aan het vertrek. Met laatstgenoemde, Lavreysen, sprak WielerFlits onlangs uitgebreid.