Cees Bol op waarde geklopt: “Maar geloof in een overwinning is weer gesterkt” woensdag 2 september 2020 om 18:39

Cees Bol en Team Sunweb deden woensdag alles goed, maar Wout van Aert bleek simpelweg te sterk te zijn. Bol strandde daardoor op de tweede plaats. “Ik kan mezelf niks verwijten, maar ik baal wel. Wout van Aert is nu gewoon de beste wielrenner ter wereld.”

“Mijn geloof in een overwinning is nu wel weer gesterkt. Het is een droom om eens te winnen in de Tour de France.”, gaat Bol verder voor de camera van de NOS. “Als het nog een keer gaat lukken deze Tour dan zal het weer met een goede trein zijn. Ze hebben snel geleerd van de vorige keer (de etappe naar Sisteron, red.). Iedereen durfde nu van elkaars kracht uit te gaan.”

Mooie woorden dus voor zijn ploeg, die het heft in de laatste kilometers zelf in handen nam. “In het hedenhaagse wielrennen zien we bijna nooit meer dat een trein van vier kilometer het redt tot de finish. Het tempo lag zo verschrikkelijk hoog dat niemand georganiseerd langszij kon komen. Ik had er daarna ook nog wel wat op zitten.”

Ondanks de mooie tweede plaats overheerst de bittere nasmaak. Vooral de fotografen na de finish moesten het ontgelden. “Het blijft natuurlijk balen, maar we hebben het heel goed gedaan. Ik werd alleen na de finish omver geduwd omdat fotografen een kiekje wilden maken van Wout. Ik schoot vervolgens uit mijn slof. Sorry daarvoor. Ik hoop dat iedereen het kan begrijpen”, eindigt hij.