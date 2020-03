Cees Bol na vierde plek: “Ik zat wat te veel in de wind” dinsdag 10 maart 2020 om 19:26

Cees Bol moest in de derde etappe van Parijs-Nice genoegen nemen met de vierde plaats, achter winnaar Iván García, Peter Sagan en Andrea Pasqualon. “We hebben vandaag geweldig teamwerk verricht, maar ik zat in de finale wat te veel in de wind”, zo vertelt Bol na de finish in La Châtre.

De sterke sprinter van Team Sunweb was erg te spreken over zijn ploeggenoten. “Het was een hele hectische etappe, maar we zaten altijd goed gepositioneerd op de momenten dat het kon breken door de wind. We moesten in de finale wat improviseren en ons instinct volgen. Uiteindelijk wist Michael (Matthews, red.) mij in een goede positie af te zetten.”

“Ik zat vervolgens alleen wat te veel in de wind en verloor zo het momentum. Het was geen perfecte sprint, maar we koersen als ploeg wel sterk en zijn dichtbij een geweldig resultaat. Dat voelt goed”, zo concludeert Bol, die zondag al vijfde werd in de openingsetappe naar Plaisir.

Ploegleider Matt Winston spreekt op de website van Team Sunweb van een erg goede prestatie van zijn renners. “We reden vandaag echt als een blok en wisten elkaar te beschermen voor potentiële waaiers. We kunnen denk ik wel tevreden naar de tijdrit van morgen toewerken.”