Cees Bol na derde plek: “Ik was dichtbij, maar er komen nog meer kansen” zaterdag 29 augustus 2020 om 18:53

Cees Bol was tijdens de openingsetappe van de Tour de France een van de renners die zich mengde in de massasprint. De renner van Team Sunweb werd beloond met een derde plek. “Het goede gevoel overheerst”, reageerde hij na afloop voor de camera van de NOS. “Dit is mooi meegenomen en we blijven het proberen.”

Bol kon zijn eigen sprint rijden. “Ik kon zelf van ver de sprint aangaan,” kijkt hij terug. “Dat is denk ik ook mijn kracht. Ik was er dichtbij, maar helaas net niet. Dat is jammer, maar over het algemeen ben ik best tevreden. Het goede gevoel overheerst. Ook omdat er meer kansen gaan komen.”

Vooraf had hij twijfels over zijn vorm. “Ik heb weinig gekoerst. Tijdens training voelde het goed, maar dat is toch altijd anders. Er zijn nog wat dingen die beter kunnen. Als deze Tour nog vijf keer aan mag gaan, gaat het misschien nog wel een keer lukken.”

Toch liep de sprint niet helemaal zoals verwacht. “Casper (Pedersen, red.) kon geen lead-out doen, omdat we elkaar even kwijtraakten. Nikias (Arndt, red) was zelfs twee keer gevallen en was er helemaal niet meer bij. Zelf heb ik een lekke band gehad en heb ik een hele tijd alleen gereden. Zo zijn er nog wel wat dingetjes. Bovendien kan mijn koerstritme nog verbeteren”, aldus een optimistische Bol.