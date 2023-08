vrijdag 25 augustus 2023 om 11:55

Cees Bol moet noodgedwongen opgeven in Renewi Tour

Cees Bol gaat niet meer van start in de derde etappe van de Renewi Tour. De Nederlandse sprinter van Astana Qazaqstan heeft koorts en kan de koers dus niet vervolgen.

“Cees heeft last van een voorhoofdsholteontsteking met koorts. Veel beterschap gewenst”, laat zijn Kazachse ploeg weten op sociale media. Bol wist woensdag in de openingsrit 23ste te worden in de eerste massasprint, maar eindigde gisteren in de tijdrit als twee-na-laatste op de 150ste plaats. Hij verloor in Sluis liefst 2.38 minuut op winnaar Joshua Tarling.

Welke koersen dit najaar nog op het programma staan voor Bol, is nog niet bekend.