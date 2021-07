Cees Bol: “Kans op een massasprint is vandaag fifty-fifty”

Voor Cees Bol was het de voorbije dagen afzien in de Pyreneeën, maar vandaag is het voor de Nederlander van Team DSM wellicht weer tijd om voor de ritzege te sprinten. Of krijgt een sterke kopgroep een vrijgeleide richting de finish? “Ik denk dat de kans op een sprint fifty-fifty is”, klinkt het voor de start in gesprek met Sporza.

Bol is de voorbije etappes door de Pyreneeën behoorlijk goed doorgekomen. “Ik heb afgezien in de Pyreneeën, maar het is wel relatief goed gegaan. Echt rustig aan gaat het nooit, maar ik heb nooit echt moeten forceren”, aldus de 25-jarige renner, die vandaag zal hopen op een nieuwe massasprint. “Als er een sprint komt, dan ben ik er klaar voor.”

“We zijn als ploeg echter ook klaar voor een ander scenario. Dat zal ook wel moeten. De kans op een massasprint is zeker realistisch, maar het kan ook de andere kant opgaan. Het is denk ik fifty-fifty.” Bol was de voorbije weken al goed voor vier top 10-noteringen in de sprint, maar kwam nog niet in de buurt van een ritoverwinning. “Het is tot nu toe net niet.”

“Maar we begonnen wel vaak in een goede positie aan de sprint”, is bij Bol het glas halfvol. “Verder had ik een goede lead-out, maar er zijn wel wat dingetjes die beter konden. We gaan vandaag proberen om dat beter te doen.” Bol kijkt tot slot niet te veel naar de Deceuninck-Quick-Step-trein van Mark Cavendish. “We hopen zelf een goede lead-out te doen”, klinkt het.