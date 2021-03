Cees Bol: “Het was niet goed tot nu toe, maar we bleven erin geloven”

Cees Bol heeft met zijn ritoverwinning in Parijs-Nice een punt gezet achter zijn matige seizoensstart. De sprinter van Team DSM kon zijn geluk niet op na de aankomst in Amilly. “Dit is een geweldig gevoel. We hadden het heel moeilijk aan het begin van dit seizoen. Het was dan ook niet goed tot nu toe, maar we bleven erin geloven”, reageert hij.

“Dankzij de super hulp van de ploeg is het mij gelukt”, kan Bol lachen. De etappe verliep voorspoedig, maar de finale in Amilly was door wegversmallingen en de nodige bochten chaotisch. “We gingen goed door de laatste bocht. Ik raakte wel bijna ingesloten, maar Nils Eekhoff zag dat en hield de deur open voor mij.”

‘Een boost voor het zelfvertrouwen’

Trek-Segafredo leek Mads Pedersen vervolgens de beste lead-out te geven, maar dat was buiten Bol gerekend. “Ik zat in het goede wiel. Trek-Segafredo deed goede lead-out, waarna ik mijn sprint op het juiste moment begon. En ik had de power om het door te trekken tot de streep”, vertelt de ritwinnaar.

“Dit is een goede boost voor het zelfvertrouwen na moeizame start”, zegt Bol, die in de UAE Tour niet verder kwam dan een negende en een vijfde plek in de laatste twee sprintetappes. “En ook gisteren niet goed hier. Maar vandaag laten we zien dat we het wel kunnen als ploeg. Dat geeft vertrouwen voor de sprintetappes die nog komen, maar ook voor de etappes waarin we voor andere renners rijden.”