Cees Bol baalt: “Ze hebben er een mooie etappe van gemaakt, helaas” vrijdag 4 september 2020 om 18:57

Cees Bol zag in de zevende etappe van de Tour de France een mogelijke nieuwe sprintkans in rook opgaan. Dat gebeurde al binnen tien kilometer, op de eerste klim van de dag. “Ze hebben er een mooie koers van gemaakt, helaas”, kon de sprinter van Team Sunweb nog een beetje lachen.

Bol had een waaieretappe verwacht, maar niet dat het spektakel al zo vroeg in de rit zou beginnen. “Ze trokken de waaier bovenop de klim helaas”, vertelt hij tegen de NOS. Ook sprintcollega’s als Caleb Ewan, Sam Bennett, Elia Viviani en Alexander Kristoff misten de slag. “We werden allemaal gelost op die klim. Ook al reed ik zo hard als ik kon.”

Team Sunweb liet alle renners afzakken om Bol terug te brengen naar het peloton. Maar dat bleek een mission impossible. “Achteraf was dat niet zo’n goede beslissing, maar goed. Dat is een foutje. Het is klote voor de jongens die goed mee zaten, zij hadden iets kunnen proberen wellicht’, aldus Bol.

De zevende etappe was een van de weinige sprintkansen van deze Tour de France, weet ook Bol. “Het is super zonde, maar het is niet dat ik voor mezelf een slechte klim reed aan het begin. Gasten zoals ik worden er gewoon afgereden. Er waren op papier zeven kansen voor ons, en dan zijn het er in realiteit een stuk of vijf. Vandaag was het dus niet voor ons”, blikt hij terug.