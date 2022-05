Cees Bol baalt na beuk van Gaviria in massasprint: “Had veel erger kunnen aflopen”

Cees Bol heeft vlak voor de zevende etappe in de Giro d’Italia voor het eerst gereageerd op zijn sprint van donderdag, toen hij in volle sprint in aanvaring kwam met Fernando Gaviria. “Ik wilde net mijn sprint aangaan, maar werd toen van mijn fiets gereden. Dat is wel balen”, vertelt Bol aan Eurosport.

“We hebben goed teamwork laten zien met de lead out. We hadden echt veel snelheid”, beschrijft de Nederlandse sprinter van Team DSM, die werd geloodst door Alberto Dainese. Beide ploeggenoten werden vervolgens bijna omver gebeukt door Gaviria. “Ik ben wel blij dat ik niet gevallen ben en dat niemand anders gevallen is. Maar het is wel jammer voor een mooie uitslag.”

“Het kwam ongelukkig uit, omdat Alberto later van kop af stuurt. Maar het begint ermee dat Gaviria in een gat duikt waar geen ruimte is. Dat is ook bestraft door de UCI en geeft ook aan bij wie de verantwoordelijkheid lag”, aldus Bol, die de situatie wel kan relativeren. “Het is niet het einde van de wereld. Het had veel erger kunnen aflopen, maar jammer is het wel. Uit de voorbereiding op de sprint halen we wel vertrouwen. Er had iets moois in gezeten.”

De zevende etappe naar Potenza kent meer dan 4.500 hoogtemeters. “Dat wordt afzien”, kan Bol lachen. “Maar we hebben wel sterke klimmers, dus ik wil ze zo goed mogelijk proberen te helpen.”