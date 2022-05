Giro 2022: Fernando Gaviria komt met opvallend manoeuvre in volle sprint

De slotkilometer van de zesde etappe van de Giro d’Italia verliep behoorlijk chaotisch. Arnaud Démare bleek in Scalea over de snelste benen te beschikken, na een millimetersprint met Caleb Ewan, maar na afloop ging het ook over het sprintgedrag van Fernando Gaviria.

De Colombiaan van UAE Emirates hoopte vandaag, zeker na zijn tweede plaats in de vijfde rit naar Messina, naar de zege te sprinten, maar zat niet ideaal geplaatst in de laatste honderden meters. Gaviria probeerde met een laatste inspanning nog op te schuiven, maar bracht daarmee vooral zichzelf en zijn collega’s in gevaar.

Gaviria zwiept aan volle snelheid van links naar rechts en komt in aanraking met Cees Bol. Laatstgenoemde slaagt er echter op wonderbaarlijke wijze in om recht te blijven en zo een valpartij te voorkomen. Bol kon een goede klassering echter wel op zijn buik schrijven, net als Gaviria, die met enkele handgebaren liet weten niet blij te zijn met de Nederlander.

Gaviria is door de jury inmiddels al teruggezet naar de laatste plek (152ste) van het peloton.