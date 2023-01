Cees Bol (3e): “Een perfecte sprint, twee renners waren gewoon sneller”

In de eerste etappe van de Saudi Tour kwam Cees Bol er nog niet aan te pas in de eindsprint, maar dinsdag verliep het allemaal een stuk vlotter in de finale. De sprintkopman van Astana Qazaqstan eindigde als derde, achter ritwinnaar Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. Na afloop had Bol het over een ‘perfecte sprint’.

“Het was een goede dag, waarin we voor het eerst waaiers kregen. We zaten niet mee in de eerste waaier, maar gelukkig kwam alles weer samen. Dat zette ons op scherp en in de finale zaten er dan ook meerdere Astana-renners in de eerste groep. We (doelt op zijn Italiaanse ploeggenoot Davide Martinelli, red.) voelden meteen dat we goede benen hadden.”

“Davide nam vervolgens de leiding en zette de lijnen uit. Ik vertrouwde hem en dat pakte heel erg goed uit. Ook Artem Zakharov deed erg veel kopwerk. In de finale zat ik goed gepositioneerd en mijn sprint verliep ook perfect, maar twee renners waren nu eenmaal nog sneller. Wat goed is om te onthouden, is dat we veel beter reden dan gisteren. Dat geeft vertrouwen voor de rest van de week.”

Lees meer: Jonathan Milan klopt topfavoriet Groenewegen in tweede rit Saudi Tour

De vraag is of Bol de komende dagen nog aan sprinten zal toekomen. In de slotrit naar Maraya zijn de rappe mannen zeker niet kansloos, al is het parcours ook niet biljartvlak. In de ritten van woensdag en donderdag lijken de klimmers dan weer in het voordeel.