zondag 4 februari 2024 om 12:34

Cédrine Kerbaol wint Vuelta CV Féminas

Met een solo heeft Cédrine Kerbaol haar ploeg Ceratizit-WNT een eerste overwinning als WorldTour-formatie bezorgd. De talentvolle Française was met Caroline Andersson en Julie Bego op pad in de finale van de eendagskoers Vuelta CV Féminas, maar na een valpartij in de finale reed ze alleen weg. Ze hield in de straten van Valencia een jagende groep af, waaruit Marit Raaijmakers (Human Powered Health) uiteindelijk naar de tweede plek sprintte.

Met de Port de l’Oronet en de zware La Frontera lagen er twee beklimmingen te wachten op het vrouwenpeloton in de Sierra Calderona. Start en finish lagen echter op vlakke wegen, waardoor een zegevierde klimster allerminst een zekerheid was. Er werd veel aangevallen in de openingsfase van de wedstrijd, maar pas op de tweede en laatste klim van de dag werd het serieus. De klim, 5 km à 9% gemiddeld, vormde een buitenkansje voor de klimsters om uit te pakken, maar ook snelle vrouwen hadden zo hun kansen in deze wedstrijd.

Bego imponeert

En dat deden Cédrine Kerbaol, Olivia Baril (Movistar), Caroline Andersson (een dagje mee met het opleidingsteam van Liv AlUla Jayco), Ane Santesteban (Laboral-Kutxa) en Julie Bego. Voor de Cofidis-renster was het een bijzondere dag, want in haar eerste UCI-koers als eliterenster deelde ze bergop direct de lakens uit. Sterker nog: ze liet eerst Santesteban en Baril ter plaatse, om vervolgens alleen op zoek te gaan naar de overwinning.

Kerbaol en Andersson konden echter terugkeren bij het ronden van de top en dus gingen we met drie rensters de finale in. Maar het peloton was ook nog niet gezien. Zij maakten doorgedreven jacht op de voortvluchtigen, alleen konden ze het laatste gaatje niet dichtrijden. Het werd een spannende finale, waarin zowel rensters uit het peloton als de koploopsters nog dachten aan de overwinning. Na een valpartij waren de kansen voor Andersson echter verkeken, net als voor Bego, die tot stilstand werd gedwongen. Kerbaol kon uit derde positie echter doorrijden en de vice-wereldkampioene tijdrijden bij de beloften besloot het dan maar alleen te proberen.

Kat-en-muisspel

Het werd een kat-en-muisspel waarin de winnares van de witte trui in de jongste Tour de France Femmes aan het langste eind trok. Ze stampte door, zag het peloton dichterbij komen, maar ze kwamen nooit tot het achterwiel. Dat er in de finale nog een paar keer werd gevallen in bochten, speelde in haar voordeel. Vanuit het pelotonnetje reden nog wel drie rensters weg die op zoek gingen naar de koploopster, maar zover kwam het niet, Kerbaol werd de opvolgster van Floortje Mackaij, winnares van de editie van 2023.

En dat is jammer voor Marit Raaijmakers, want de Nederlandse van Human Powered Health pakte uiteindelijk de tweede plaats in de Spaanse 1.1-koers. Ze wist Federica Piergiovanni (UAE Development Team) en de zeer actieve Olivia Baril vrij gemakkelijk te kloppen in het sprintje. Lotte Claes (Arkéa-B&B Hotels) was de beste Belgische in de daguitslag op plaats zeventien.