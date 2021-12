Cédric Beullens voor twee jaar naar Lotto Soudal

Update

Lotto Soudal plukt de 24-jarige Cédric Beullens weg bij Sport Vlaanderen-Baloise. Dat meldden bronnen aan WielerFlits. Het WorldTeam maakte de transfer vanmiddag officieel. Beullens tekent een tweejarige overeenkomst bij de ploeg en moet de klassiekerselectie versterken.

Cédric Beullens, die zijn roots in het veldrijden heeft, werd in 2020 prof bij Sport Vlaanderen-Baloise. Winnen kon de Antwerpenaar nog niet, maar liet zich het voorbije jaar wel een paar keer opmerken. Zo behaalde hij een tiende plaats in de GP Jef Scherens. Ook in de Ronde van Noorwegen eindigde hij twee keer in de top tien. Daarnaast won hij het Super 8 strijdlustklassement in de Baloise Belgium Tour.

Beullens kijkt uit naar deze volgende stap in zijn wielerloopbaan. “Om eerlijk te zijn is het nog niet helemaal doorgedrongen dat ik volgend seizoen de kleuren van Lotto Soudal zal verdedigen, maar ik ben natuurlijk heel blij met deze transfer”, laat de Belgische renner weten via zijn nieuwe ploeg. “Na twee mooie jaren bij Sport Vlaanderen-Baloise is dit de juiste stap in mijn carrière om mezelf verder te ontwikkelen.”

“Waarom de keuze voor Lotto Soudal? De Belgische ploeg heeft een mooi project, een goed kader en ik zal omringd worden door veel jongeren en meer ervaren renners. Bovendien krijg ik de kans om een rol te spelen in de voorjaarsklassiekers, wedstrijden waarin ik echt wil evolueren. Ik hou gewoon van de sfeer en de charme van de Vlaamse klassiekers”, licht Beullens zijn keuze voor zijn nieuwe ploeg toe.

Beullens is de laatste aanwinst van Lotto Soudal voor komend seizoen.