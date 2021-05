Cecilie Uttrup Ludwig sprint naar zege in Burgos, Van der Breggen derde

Cecilie Uttrup Ludwig heeft in Ojo Guareña de derde etappe van de Vuelta a Burgos Feminas gewonnen. De Deense renster van FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope kwam na een rit van 115 kilometer als eerste over de finish. In de sprint bergop bleef zij Kasia Niewiadoma en Anna van der Breggen voor.

In een vrij gesloten openingsfase duurde het lang voordat er een kopgroep ontstond. Tijdens de beklimming van de Alto de Las Hoyas kwam er een vluchtpoging van Niamh Fisher-Black (SD Worx), Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope) en Pauliena Rooijakkers (Liv Racing), maar die poging was van korte duur. Een aanval van Sabrina Stultiens (Liv Racing) en Évita Muzic (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope) was eveneens een kort leven beschoren.

In de afdaling probeerde Elise Chabbey (Canyon SRAM) een sprint te ontlopen. Nadat SD Worx met Karol-Ann Canuel een bewaakster meestuurde, bleek ook deze poging van korte duur. Op de slotklim kwam alles samen, waarna Ludwig het afmaakte in de sprint.

Met nog een dag te gaan neemt Niamh Fisher-Black de leiding over van Arlenis Sierra. De Vuelta a Burgos Feminas wordt morgen afgesloten met een bergetappe naar Lagunas de Neila.