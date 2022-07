Annemiek van Vleuten kampt met maagproblemen: “Deed een Tomdumoulinnetje”

Annemiek van Vleuten kampte de afgelopen dagen met maagproblemen. Dat gaf de Movistar-kopvrouw toe, meteen na de finish van de derde etappe van de Tour de France. “Ik kan wel zeggen dat ik aan de beterende hand ben, maar ik was eerder al ziek en dat heb ik gisteren goed kunnen verbergen”, zegt ze bij de NOS.

“Het was vandaag wel goed te zien. Maar het zijn de naweeën. Ik heb twee dagen niets kunnen eten, drinken en ben alleen maar naar de wc geweest”, verzucht Van Vleuten. “Vanochtend stond ik voor het eerst goed op. De problemen begonnen direct na de eerste etappe. Maar ik ben er nu wel doorheen.”

“Als je niet fit bent, dan gaat het niet lekker. Dat is wel duidelijk”, gaat ze verder. Van Vleuten benadrukt dat ze zich focust op wat ze kan controleren. “Maar ik had dit niet onder controle. Niet eten, niet drinken, overgeven en diarree… Ik ben ook nog gestopt langs de kant, dat is niet heel relaxed. Ik deed een Tomdumoulinnetje (verwijzend naar het poepincident van Dumoulin in de Giro d’Italia 2017, red.).”

Verbetering

“Maar het gaat wel weer goed. Ik voel me al stukken beter dan gisteren. Het viel mee vandaag”, aldus Van Vleuten over de rit naar Épernay waarin ze tiende werd. “Gisteren ben ik er ook goed doorheen gekomen door goed ploegwerk. En ik kon vanochtend alweer eten en drinken.”

Ondanks de buikgriep heeft de winnares van de Giro d’Italia Donne de schade weten te beperken in de eerste drie dagen. Ze staat negende in het algemeen klassement, op 1.14 minuut van gele trui Marianne Vos.