CCC-manager Ochowicz: “Ik dacht dat wij Dennis zouden halen” donderdag 19 december 2019 om 09:48

Rohan Dennis was dicht bij een terugkeer bij zijn oude ploeg. Dat zegt manager Jim Ochowicz van CCC, dat in 2019 BMC opvolgde. “We zijn heel erg ver geweest met de onderhandelingen. Ik dacht dat het ook ging gebeuren”, zegt hij tegen Cyclingnews.

Ochowicz wist wel dat hij daadwerkelijk een krabbel nodig had van de regerend wereldkampioen tijdrijden, die afgelopen seizoen na een ruzie ontslagen werd door Bahrain Merida. “Je hebt niets tot het contract echt getekend is, maar ik dacht dat we goed op weg waren”, aldus Ochowicz.

‘Ik hoop dat zijn keuze voor Team Ineos goed uitpakt’

Uiteindelijk koos Dennis voor Team Ineos. “Ik weet niet wat zijn reden daarvoor is geweest. Het is wel teleurstellend. Bij zijn nieuwe ploeg is het druk. Ze hebben 25 rockstars, wij hebben er zes”, zegt Ochowicz. “Ik dacht dat hij zich bij ons makkelijker zou kunnen settelen en weer had kunnen koersen, maar het is goed zo. Ik ben blij voor hem. Als hij tevreden is met zijn keuze, dan hoop ik dat het voor hem goed uitpakt.”

CCC wilde meedenken met de persoonlijke doelen van de Australische tijdrijder voor 2020. Dennis kreeg van de Poolse ploeg de volledige vrijheid in aanloop naar de tijdrit van de Olympische Spelen. “Ik dacht dat we een goed pakket hadden gevonden met elkaar. Hij heeft eerder voor ons gekoerst, we weten hoe we met hem moeten samenwerken en we voelden dat we hem verder konden helpen met groeien om zijn doelen te bereiken”, aldus Ochowicz.