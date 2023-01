Cavendish nog altijd niet aangekondigd, maar nu wel gespot bij Astana

Het lijkt steeds duidelijker te worden dat de toekomst van Mark Cavendish bij Astana Qazaqstan ligt. WielerFlits meldde eerder al dat de deal rond was, en nu is de Brit ook gespot terwijl hij opgehaald werd bij het vliegveld van Malaga door een wagen van de Kazachse formatie.

Cavendish had oospronkelijk een contract getekend bij B&B Hotels-KTM, maar nadat dit project instortte moest de Manx Missile op zoek naar nieuw onderdak. Die heeft hij dus gevonden bij Astana Qazaqstan. De afgelopen twee seizoenen stond hij onder contract bij Quick-Step Alpha Vinyl, maar moest hier plaats maken voor Tim Merlier.

Na een lange stilte over de transfer lijkt de transfer binnenkort nu toch echt bevestigd te gaan worden. Na een matig seizoen en het stoppen van Nibali kan de formatie van Aleksandr Vinokoerov een nieuw uithangbord goed gebruiken.

You tell me what and who this appears to be.

(Photo from a little birdie in Spain) pic.twitter.com/syJciXT6eN

— Caley Fretz (@CaleyFretz) January 13, 2023