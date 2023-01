‘Cavendish neemt trainer niet mee van Soudal Quick-Step naar Astana’

Mark Cavendish wilde zijn trainer Vasilis Anastopoulos meenemen naar Astana Qazaqstan, maar dat is niet gelukt. De Griekse coach werd afgelopen week namelijk ‘gewoon’ gepresenteerd als onderdeel van de staf van Soudal Quick-Step.

Volgens Cyclingnews wilde Cavendish, die geen contractverlenging kreeg bij de Belgische ploeg van Patrick Lefevere, zijn trainer meenemen naar Astana Qazaqstan. De Britse sprinter staat namelijk op het punt om een contract te tekenen bij het WorldTeam uit Kazachstan. Ook de transfer van Cees Bol moet nog gepresenteerd worden.

Naar verluidt had ook Anastopoulos interesse in de overstap naar Astana Qazaqstan. Er zijn dan ook gesprekken gevoerd om coach te worden bij het team van Alexander Vinokourov, maar de deal is niet rond gekomen. Soudal Quick-Step bevestigde dat de Griek deel blijft uitmaken van de fulltime staf in 2023.

Cavendish was erg lovend over zijn samenwerking met Anastopoulos. “Het liefst had ik hem tien jaar geleden al tegengekomen”, zei de sprinter eind 2021 nog tegen Procycling. “Elke pedaalomwenteling volgt hij mij. Hij investeert heel veel tijd in mij en is heel gepassioneerd. Hij weet zoveel uit mij te halen.”