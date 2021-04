Cavendish na tweede opeenvolgende zege: “Goed voor het vertrouwen”

Mark Cavendish lijkt weer helemaal terug: de Britse sprinter boekte vandaag zijn tweede opeenvolgende ritzege in de Ronde van Turkije. De renner van Deceuninck-Quick-Step reed in de straten van Alanya een perfecte sprint en wist zo Jasper Philipsen en Stanisław Aniołkowski achter zich te houden.

Het is voor het eerst sinds 2015 (Tour of California) dat Cav nog eens twee etappezeges op rij wist te boeken in een rittenkoers. “We wilden de sprint zelf regisseren”, begint Cavendish zijn relaas in het flashinterview. “Het was een lastige aankomst over klinkertjes en bovendien stond de wind ook verraderlijk. We slaagden er echter in om de rust te bewaren.”

Met nog iets minder dan 200 meter te gaan ging Cavendish aan en opnieuw bleek niemand in staat om de dertigvoudig ritwinnaar in de Tour de France nog te remonteren. “Shane (Archbold, red.) en Álvaro (Álvaro José Hodeg, red.) wisten me te piloteren. Shane deed vandaag echt fantastisch werk”, is de grote meester lovend.

Over Fabio Jakobsen: “Hij kan deze week zeker een etappe winnen”

Cavendish zag in de finale ook Fabio Jakobsen voor het eerst echt meedoen in de sprintvoorbereiding. De Nederlander finishte dit keer niet in de buik van het peloton, maar in het spoor van de snelle mannen. “Fabio liet zich vandaag voor het eerst echt zien in de finale. Dat maakt me enorm trots”, aldus Cavendish.

“Ik weet zeker dat hij deze ronde nog een etappe kan winnen, als hij besluit om een keer zelf mee te sprinten. Het feit dat ik vandaag opnieuw een etappe win, geeft me natuurlijk vertrouwen. Het zorgt voor meer geloof in eigen kunnen”, is de conclusie van Cavendish, die momenteel ook de trots eigenaar is van de blauwe leiderstrui.