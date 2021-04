Cavendish: “Ik wist dat ik van Philipsen en zijn ploeg moest profiteren”

Mark Cavendish won vandaag in de Ronde van Turkije zijn derde etappe in evenzoveel dagen. In Kemer bleef de opgeleefde Brit Jasper Philipsen en Stanisław Aniołkowski voor in de eindsprint, die werd ontsierd door een valpartij.

Cavendish klopte net als de voorgaande twee dagen Philipsen. “Waarschijnlijk is hij de grootste rivaal. Een week geleden won hij al de Scheldeprijs, het wereldkampioenschap voor sprinters. We wisten dat hij de te kloppen man was, vooral met zijn sterke ploeg Alpecin-Fenix. Daarvan moest ik gebruikmaken. In aanloop naar de sprint gingen we gelijk op. Ik wilde zijn wiel houden, maar die kleine Italiaan van B&B Hotels zat er ook.”

Volgens de Brit is Luca Mozzato, want over hem had hij het, erg goed in positioneren. “Maar hij is niet erg sterk. Dus ik wist dat als hij daar zat, hij toch wel zou verliezen. Hij zat voor me, maar dat was niet erg, want hij zou niet mee kunnen als Philipsen zou aangaan. Dus ik wachtte en moest zo snel mogelijk anticiperen op de jump, zodat ik het gaatje naar Philipsen snel kon dichten. Het was een lange sprint met wind op kop en ook liep de weg wat op, dus het was hard werken.”

Voor de laatste keer dat Cavendish drie etappes op rij won, moeten we terug naar 2013. Destijds trok hij in de Tour of Qatar van de tweede tot en met de zesde rit aan het langste eind. “Het is mooi. Het doet me niet zoveel dat het er drie op een rij zijn, maar het is gewoon mooi om weer te winnen en dat de ploeg in me gelooft. Dat Fabio Jacobsen weer zo ver in de etappe kwam, was het speciaalst vandaag. Die val in de finale moet niet leuk voor hem zijn geweest om te zien.”