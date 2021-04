Cavendish derde in Scheldeprijs: “We reden voor Bennett”

Met een tweede en een derde plaats sloot Deceuninck-Quick-Step de Scheldeprijs af. Alleen Jasper Philipsen was Sam Bennett en Mark Cavendish te snel af in Schoten. Bij The Wolfpack leek men alles op Cav te zetten, maar die spreekt dat tegen. “Het was altijd de bedoeling om voor Sam te rijden”, aldus de Brit na afloop.

“We waren in overtal in de finale, maar het pakte verkeerd uit”, vertelt Cavendish, die deel uitmaakte van de beslissende kopgroep die overbleef na waaiers. “Mijn rol was om een soort stuifzuiger te zijn in zijn wiel. Toen Philipsen voorbijkwam, ben ik opzij gegaan om Sam doorgang te geven. Maar achteraf gezien had ik sneller moeten reageren door mee te gaan met Philipsen en zelf te sprinten. Ik had beter moeten inspelen op de situatie.”

Komende zondag gaat Cavendish van start in de Ronde van Turkije, net als Fabio Jakobsen. Cav wil er voor een ritzege gaan. “Ik voel me goed en ik voel me zó gelukkig in de ploeg. Enkel die zege mis ik nog. Patrick Lefevere zal niet rusten tot ik die heb. Vooral voor hem moet ik het doen”, vindt hij.

Bennett: “Ik had helaas een slechte dag”

Sam Bennett had complimenten over voor Jasper Philipsen en zijn ploeg. “Alpecin-Fenix deed het uit het boekje. Ze kwamen met meer snelheid uit onze rug en dan is het lastig om nog te versnellen. We kwamen misschien 1 mannetje tekort in de finale. Het is ook niet makkelijk als iedereen naar je kijkt”, aldus de Ier.

“In de laatste ronde was het tempo ook niet zo hoog, waardoor mijn spieren wat waren afgekoeld. Dan is het lastig om weer in gang te schieten in de sprint. Ik had helaas een slechte dag”, moest hij vaststellen in het flashinterview.

Ploegleider Tom Steels ging niet te veel in op de gekozen tactiek in de sprint. “Aan het einde van de dag was er een renner sneller. We hebben nergens spijt van, maar hadden natuurlijk liever gewonnen”, zegt hij wel.