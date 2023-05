Cavendish blikt vooruit op Giro: “Voel iets minder druk, maar honger om te winnen is er”

Mark Cavendish was in het verleden al erg succesvol in de Giro d’Italia en hoopt ook dit jaar weer te schitteren in de Italiaanse ronde. De Britse sprinter van Astana Qazastan, die tijdens de Giro zijn 38ste verjaardag kan vieren, kende alleen geen al te best voorseizoen en kan ook niet rekenen op de beste sprinttrein. Toch is hij nog altijd onverminderd ambitieus.

In een persbericht kijkt Cavendish vooruit naar de eerste grote ronde van het seizoen. “Ik geniet altijd van de Giro d’Italia. De koers heeft een speciaal plekje in mijn hart. Ik kan op dit moment niet zeggen hoeveel sprintkansen er zullen volgen. Dat is onvoorspelbaar, maar ik hoop wel mijn totaal van zestien ritoverwinningen aan te dikken.” Cavendish boekte zijn eerste Giro-zege in 2008, zijn (voorlopig) laatste overwinning kwam er in 2022.

De rappe man hoopt ook dit jaar weer op succes, maar kende zeker geen vlekkeloze voorbereiding. De resultaten bleven in de eerste maanden uit en bovendien werd Cavendish meerdere keren ziek. Onlangs moest hij nog ziek opgeven in de Ronde van Romandië. “Ik ben dit jaar inderdaad een paar keer ziekjes geweest, maar het was gelukkig niet ernstig. Het is natuurlijk nooit ideaal als je koersen en trainingsdagen moet skippen, maar ik zal altijd proberen om het beste uit mezelf te halen.”

Minder druk

Cavendish kon in het verleden rekenen op de sterkste sprinttreinen, maar bij Astana Qazastan is het wat meer improviseren. “Onze ploeg is – in vergelijking met vele andere formaties – natuurlijk niet zo sprintminded, maar we hebben wel een zeer sterke ploeg om drie weken lang op jacht te gaan naar etappezeges. Er is een goede mix van beloftevolle renners en ervaren gasten”, is de kopman optimistisch.

Cavendish bekijkt het juist van de zonnige kant. “Het feit dat we ons als ploeg niet alleen focussen op de sprint, zorgt toch voor iets minder druk op mijn schouders. De honger om te winnen is er natuurlijk wel. Hoewel we niet echt een sprinttrein hebben, heeft de ploeg wel vertrouwen in mij. Ik zal in de andere etappes dan ook volledig in dienst rijden van mijn teamgenoten.”