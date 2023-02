Cavendish (3e) lovend over Cees Bol: “Geweldige renner om bij in het wiel te zitten”

Astana Qazaqstan zal zeker niet ontevreden terugblikken op de eerste etappe van de UAE Tour. De Kazachse formatie koerste in de finale zeer attent met zijn twee belangrijkste troeven Mark Cavendish en Cees Bol. De twee rappe mannen zaten op het beslissende moment in de juiste waaier, al kwamen ze aan de streep wat te kort voor de overwinning.

Cavendish reed eerder in het Midden-Oosten al de Muscat Classic en de Tour of Oman, maar kwam toen nog niet aan sprinten toe. Vandaag kreeg de Brit wel de kans om zijn snelle benen in de strijd te ‘gooien’, al moest hij wel zijn meerdere erkennen in Tim Merlier en Caleb Ewan. “Het ging van bij de start om positionering. Cees en ik zaten aanvankelijk mee in de voorste waaier, maar ik verloor mijn positie door een steen aan de kant van de weg. Ik viel zo terug in de tweede groep.”

“Daar kon ik echter wel in het wiel blijven hangen, aangezien Cees nog wel in de eerste groep zat. Toen alles weer bij elkaar kwam, pakte ik meteen het wiel van Cees. Hij is een geweldige renner om bij in het wiel te zitten.” In de finale werd uiteindelijk de kaart van Cavendish getrokken. “Ik werd voor de sprint echter een beetje klemgereden in de laatste bocht. Ik deed nog mijn best in de sprint en een podiumplek is niet slecht. Ik ben blij dat ik erbij zat, maar ook met mijn vorm en met de steun van Cees in de finale.”

Lees meer: Merlier klopt Ewan na fotofinish in UAE Tour, Evenepoel en Bilbao slaan slag in waaiers

Bol ziet ruimte tot verbetering: “Maar over het algemeen ging het goed”

Bol, die zelf als tiende over de streep kwam, gaf op de ploegsite van Astana Qazaqstan ook nog zijn analyse. “Het was vanwege de zijwind een lastige start. Toen Mark in de openingsfase niet mee zat, bleef ik in het wiel hangen om mezelf te sparen. Ik wist dat de tweede groep nog kon terugkeren en dat gebeurde uiteindelijk ook. We vonden elkaar weer en op het moment dat we naar voren reden, brak de groep opnieuw.”

“In de finale konden we nog even kort overleggen en een plan maken. Sommige details kunnen nog beter, maar over het algemeen ging het goed. We halen hier een mooi resultaat”, is Bol tevreden.