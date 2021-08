Cavagna wint tijdrit in Ronde van Polen, Almeida doet goede zaken

Remi Cavagna won zaterdag de tijdrit in de Ronde van Polen. De renner van Deceuninck-Quick-Step bleef onder meer Maciej Bodnar, Mikkel Bjerg, Michal Kwiatkowski en ploegmaat Joao Almeida voor, die uitstekende zaken deed voor het algemeen klassement.



Met nog een tijdrit en een vlakke etappe te gaan in Polen leek de eindzege Almeida niet meer te kunnen ontglippen. Alhoewel directe concurrent Matej Mohoric slechts twee seconden achterstand had op de Portugees, werden de tijdritcapaciteiten van de renner van Deceuninck-Quick-Step vooraf een stuk hoger ingeschat dan die van de Sloveen.

Na twee ritzeges in deze ronde behoorde Almeida zaterdag ook tot een van de favorieten om de 20 kilometer lange tijdrit in de omgeving van Katowice op zijn naam te zetten. Daarvoor moest hij echter wel afrekenen met enkele erkende hardrijders.

Bjerg lang aan de leiding

Met de Deen Mikkel Bjerg, bijvoorbeeld. De drievoudig wereldkampioen tijdrijden bij de beloften laat bij de profs ook steeds vaker zien deze discipline onder de knie te hebben. Zo werd hij in de tijdrit van de UAE Tour aan het begin van het seizoen nog derde.

In Polen zette hij al vroeg een scherpe tijd neer. Dankzij een tijd van 22 minuten en 28 seconden mocht hij geruime tijd plaatsnemen in de hot-seat. Hardrijders als Sebastian Langeveld, Nikias Arndt, Max Walscheid beten hun tanden stuk op de tijd van de renner van UAE Emirates.

Cavagna op weg naar de zege?

Maciej Bodnar lukte het wel om twee seconden van de tijd van Bjerg af te snoepen, Remi Cavagna slaagde ook voor zijn test. Hij was zelfs zestien seconden sneller. In het restant had de Frans kampioen alleen nog te vrezen voor de renners in de toptien van het klassement. Tim Wellens, Einer Augusto Rubio, Dylan Teuns, Giovanni Aleotti, Jai Hindley en Lorenzo Rota slaagden er alvast niet in om Cavagna te bedreigen, al schoof Wellens door een degelijke tijdrit wel op naar de zesde plaats in het algemeen klassement.

Almeida verstevigt leiding, zege voor Cavagna

In de top van het klassement reed Michal Kwiatkowski (+19 seconden) een uitstekende tijdrit om zo Diego Ulissi (+35 seconden) in het klassement te passeren. Voor Mohoric (+30 seconden) kwam hij nipt tekort. Wachten was daarna op Almeida, de enige die vooraf in staat werd geacht om de tijd van Cavagna te verbeteren. De Portugees kwam echter twaalf seconden tekort, maar deed wel weer goede zaken voor het algemeen klassement. Met nog een dag te gaan lijkt hij de eindwinnaar te gaan worden.