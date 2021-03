Cavagna nipt tweede: “Ik moest remmen toen in Sbaragli wilde inhalen”

Rémi Cavagna eindigde dinsdag in de individuele tijdrit van Parijs-Nice als tweede achter Stefan Bissegger. Het verschil aan de finish bleek 83 honderdsten van een seconde. “In de finale moest ik nog wel remmen toen ik een andere renner probeerde in te halen”, kijkt Cavagna terug.

Het ging om Kristian Sbaragli van Alpecin-Fenix, die bij de bocht naar links aan de voet van de slotklim enigszins in de weg reed. Mogelijk heeft dat moment Cavagna dus de ritzege gekost. “Mijn tijdrit ging goed en ik ben tevreden met mijn resultaat. Ondanks dat ik even moest inhouden, ging het fantastisch onderweg”, aldus de tijdritspecialist van Deceuninck-Quick-Step.

De Franse kampioen tegen de klok ziet nog wel verbeterpunten. “Ik had hier en daar wat dingen beter kunnen doen”, erkent Cavagna. “Maar de focus gaat nu op een tweede sprintzege met Sam Bennett. Hij is de snelste renner in het peloton hier. En wellicht kan ik nog scoren als ik mee kan springen in een ontsnapping.”