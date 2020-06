Cathalijne Hoolwerf zegeviert in slotetappe virtuele Women’s Tour zaterdag 20 juni 2020 om 10:22

Cathalijne Hoolwerf heeft de laatste etappe gewonnen van de V-Series Women’s Tour, de virtuele versie van de afgelaste Britse Women’s Tour. In een criterium door een virtueel district in Londen was de jonge NXTG-renster gisteren de snelste in de eindsprint. Leah Dixon won het klassement.

Congratulations to our Canary Wharf winner Cathalijne Hoolwerf of @NXTGRacing šŸ‡³šŸ‡±#WomensTour pic.twitter.com/at6Xkf6icd — The Women's Tour (@thewomenstour) June 19, 2020