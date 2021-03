Catalonië: Deceuninck-QS met Almeida, BikeExchange met Yates en Hamilton

Steeds meer ploegen maken hun selecties bekend voor de Ronde van Catalonië, die maandag in Calella van start gaat. Vrijdag kondigden ook al Deceuninck-Quick-Step, Astana-Premier Tech en BikeExchange aan welke renners aan het vertrek staan.

João Almeida voert de zevenkoppige selectie van Deceuninck-Quick-Step aan in de Ronde van Catalonië. De Portugees, die vorig jaar vijftien dagen het roze droeg in de Giro d’Italia, begon het seizoen al sterk met een derde plaats in het eindklassement van de UAE Tour. Vervolgens reed hij in Tirreno-Adriatico naar de zesde plek. In de zevendaagse ronde van Calella naar de Montjuïc in Barcelona wil hij zijn goede reeks doorzetten.

Deceuninck-Quick-Step voor de Ronde van Catalonië 2021

João Almeida

Rémi Cavagna

Josef Černy

Dries Devenyns

James Knox

Fausto Masnada

Pieter Serry

Astana-Premier Tech mikt met de jonge Harold Tejada op een korte uitslag in het klassement. De 23-jarige Colombiaan was dit seizoen al achttiende in de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Ook heeft hij de Tour de La Provence al in de benen. Met Vadim Pronskiy, Stefan de Bod en Spaans kampioen Luis León Sánchez, die in een goede vorm uit Parijs-Nice is gekomen, wil de Kazachse ploeg op etappezeges jagen.

Astana-Premier Tech voor de Ronde van Catalonië 2021

Stefan de Bod 24

Jonas Gregaard 24

Merhawi Kudus 27

Vadim Pronskiy 22

Óscar Rodríguez 25

Luis León Sánchez 37

Harold Tejada 23

BikeExchange heeft Simon Yates en Lucas Hamilton aangewezen als kopmannen. Yates wil zijn goede vorm uit Tirreno-Adriatico doortrekken naar de Catalaanse ronde, waar hij overigens voor het eerst tegenover zijn broer Adam staat in een profkoers. Ook Hamilton heeft zijn zinnen op een goed klassement gezet, nadat hij al vierde was in Parijs-Nice. Voor Esteban Chaves wordt dit zijn eerste koers van het seizoen. De Colombiaan gaat in een dienende rol van start.

BikeExchange voor de Ronde van Catalonië 2021

Brent Bookwalter

Esteban Chaves

Lucas Hamilton

Tanel Kangert

Callum Scotson

Dion Smith

Simon Yates