Caruso: “Dat Bernal ook aan het afzien was, was goed voor mijn moraal”

Damiano Caruso wist in de loodzware bergrit naar Sega di Ala zijn tweede plaats in het klassement te behouden. Sterker nog, de Italiaan van Bahrain Victorious kwam drie seconden dichterbij op roze trui Egan Bernal, die een mindere dag had. “Dit was een van de zwaarste etappes van de Giro”, blikt Caruso terug.

“De laatste anderhalf uur was het vol gas, vooral op de slotklim. Die was echt super lastig”, vertelt de 33-jarige klimmer. “Zoals ik al had verwacht, viel Simon Yates aan. Hij maakte echt het verschil op de laatste klim. Maar ik voelde mij goed en hield mijn tempo vast tot de finish. Het verschil met Yates was nog best prima, dus dat had ik onder controle.”

Toch had Caruso het moeilijk. “Ik kon hem niet volgen, dus ik had ook geen andere optie dan mijn eigen tempo aanhouden. Maar toen ik de roze trui van Bernal zag afzien, net als ik, was dat goed voor mijn moraal. Op dat moment wist ik dat het heel lastig was voor iedereen op dat moment”, aldus Caruso.

Door in de laatste rechte lijn nog drie seconden weg te rijden, staat Caruso nu op 2.21 minuut van Bernal in het klassement. Yates is hem wel genaderd tot op 1.02 minuut.