Carthy: “Nu begint een ander deel van de Giro”

Hugh Carthy vindt niet dat zijn etappezege vorig jaar op de Angliru hem automatisch de favoriet maakt voor de Giro-etappe naar de Monte Zoncolan, die niet veel onderdoet voor het ‘Monster van Asturië’. Dat zei de Britse renner daags voor de zware bergrit.

“Ik voel me goed, maar het is een andere berg, in een andere wedstrijd, dus het is niet hetzelfde”, citeerde Cyclingnews de kopman van EF Education-Nippo. Na dertien etappes staat hij vierde in het klassement, op een minuut zeventien van het roze. “De eerste twee weken waren erg nerveus, met veel slecht weer. Nu begint een andere wedstrijd, een ander deel van de Giro.”

Op de Monte Zoncolan wordt regen verwacht, aan een temperatuur van ten hoogste 6 ℃ en een zwakke wind. “De regen en de lage temperaturen raken sommige renners wat harder, anderen worden juist beter in slecht weer. Het wordt een echte uitdaging, net als de klim. Op de Zoncolan wordt het man tegen man tussen de favorieten en de sterkste gaat winnen.”