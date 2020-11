Carthy na ritzege op Angliru: “Veel beter wordt het niet”

Hugh Carthy kon een glimlach niet onderdrukken na zijn ritzege op de Alto de l’Angliru, al was die niet heel zichtbaar door zijn mondkapje. Maar de kopman van EF Pro Cycling wist met een ultieme krachtsexplosie de winst te pakken en zich op te werken naar de derde plek in het klassement. “Het is lastig om dit gevoel te beschrijven”, zei hij.

“Elke wedstrijd die je wint is een droom die uitkomt, maar om te winnen in een grote ronde op een mythische klim als deze… Veel beter wordt het niet”, geeft Carthy aan. Hij plaatste zijn beslissende aanval op de loeisteile klim in Asturië op vlak voor de vod van de laatste kilometer, waarna hij solo de finish passeerde.

Door de tien bonificatieseconden en de zestien seconden Carthy pakte op Richard Carapaz is hij nu derde, op 32 seconden van de nieuwe leider. Alleen Roglic staat nog tussen hen in. Met Daniel Martin staat nog iemand binnen 35 tellen van de rode trui. “Het ziet er spannend uit, zeker voor het publiek. En met de tijdrit van dinsdag ligt het klassement helemaal open. Er is veel om voor de rijden”, aldus Carthy.