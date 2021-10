Carrière Greipel zit er nu echt op: “Ik hoop op een bepaalde manier betrokken te blijven”

André Greipel is nu echt wielrenner af, nadat hij afgelopen zondag afscheid nam tijdens de Sparkassen Münsterland Giro. De 39-jarige Duitser zal nu meer tijd doorbrengen met zijn familie. “Maar ik hoop op een bepaalde manier wel betrokken te blijven bij de wielersport”, aldus Greipel.

Greipel besloot afgelopen zondag nog één keer een rugnummer op te spelden voor de Sparkassen Münsterland Giro. In eigen land nam hij afscheid in het bijzijn van familie, vrienden en supporters. De sterke sprinter liet zich tijdens de koers echter ook nog opmerken. Greipel maakte deel uit van de voorste waaier, maar zag de zege naar ex-ploegmaat, rivaal en generatiegenoot Mark Cavendish gaan. Zelf kwam De Gorilla als tiende over de streep.

“Het is nu echt klaar”, liet Greipel na de finish weten via zijn (nu voormalige) werkgever Israel Start-Up Nation. “Ik heb alles gegeven en er zat gewoon niet meer in. Ik ben blij met mijn laatste dag als wielrenner. Ik probeer nu positief te denken richting de toekomst. We gaan het zien. Ik kan nu zelf bepalen wanneer ik afzie op de fiets en bovendien kan ik meer tijd doorbrengen met mijn familie. Ik ben ontzettend dankbaar voor alle steun die ik heb gehad tijdens mijn carrière.”

Meer dan 150 overwinningen

“Ik kijk niet met boosheid of wrok terug op mijn carrière. Ik denk nu met heel veel plezier aan de toekomst, aangezien ik nu de vrijheid heb om alles zelf te bepalen.” In 2006 begon Greipel zijn profcarrière bij T-Mobile. Voor de Duitse ploeg, die later HTC-Columbia werd, zou Greipel vijf seizoenen rijden en zich ontwikkelen tot een van de beste sprinters van zijn generatie. Daarna ging hij naar Omega Pharma-Lotto, het latere Lotto Soudal, en ook daar was hij heel succesvol.

Na acht seizoenen vertrok hij naar Arkéa Samsic. Israel Start-Up Nation was zijn laatste werkgever. In zowel de Giro (zeven keer), de Tour (elf keer) als de Vuelta (vier keer) maakte hij meermaals het zegegebaar. Op zijn palmares prijken meer dan honderdvijftig overwinningen.