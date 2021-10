Carmen Small nieuwe ploegleidster Jumbo-Visma Women

De vrouwenploeg van Jumbo-Visma krijgt volgend seizoen Carmen Small (41) als ploegleidster. De Amerikaanse oud-wielrenster komt over van Ceratizit WNT en werkte eerder bij Virtu in die rol. Ze is de opvolger van Marco Postma, die vertrekt bij Jumbo-Visma.

Postma geeft de voorkeur aan training en personal coaching, waarna Jumbo-Visma voor de functie van ‘race coach’ is uitgekomen bij Small. Als renster wist zij onder meer brons te veroveren op het WK tijdrijden in 2013. “Ik denk dat het enerzijds voor mij een mooie gelegenheid is om me verder te ontwikkelen als ploegleidster en anderzijds dat ik het team verder kan helpen met mijn kennis en ervaring”, vertelt Small. “We delen dezelfde opvattingen over de betekenis van een team, over samenwerking, onderling respect en de motivatie en drijfveer om de beste van de wereld te worden.”

Dat onderschrijft Esra Tromp, de manager bij Jumbo-Visma Women. “Ik kende haar al als renster, maar ook van de voorbije jaren als ploegleidster. Het viel me altijd op hoe goed zij de zaakjes voor elkaar had. En ook hoe sterk ze tactisch was. Carmen slaagt er heel goed in alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen. We willen elk jaar groeien naar een hoger niveau.”

Lieselot Decroix

Carmen Small gaat nauw samenwerken met Lieselot Decroix. De Belgische ex-renster blijft actief als ploegleidster, maar zal ook meer gaan doen in het performanceteam van de geel-zwarte formatie. Zij richt zich daarbij op wetenschappelijke aspecten trainen, testen en het materiaal.

Decroix gaat vanaf volgend jaar fulltime aan de slag bij Jumbo-Visma Women, dat was in 2021 nog parttime. Ze bevestigt ons dat ze ook nog actief blijft als co-commentatrice bij Sporza, maar dat ze wellicht iets minder ingezet zal worden.