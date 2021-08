Carlos Verona na tweede plaats: “Dat Storer lichter is dan ik, maakte het verschil”

Carlos Verona was dicht bij zijn eerste profzege in de zevende etappe van de Vuelta a España. De Spaanse klimmer raakte in de finale echter niet van de betere klimmers af en moest de winst aan Michael Storer laten.

Verona hield gemengde gevoelens over aan de etappe naar Balcón de Alicante. “Aan de ene kant ben ik tevreden, maar aan de andere kant ben ik aangeslagen. Ik was zo dichtbij de overwinning – ook al ging in aanvankelijk niet voor de winst. Onze mindset was namelijk bij de strijd om het algemeen klassement. Patxi (ploegleider Patxi Vila, red.) vertelde me dat Alejandro Valverde zou aanvallen en ik hield mijn kruit droog om alvast energie te sparen. Er was echter een moment van radiostilte en ik wist niet wat er aan de hand was.”

Valverde bleek na zijn aanval echter te zijn gevallen. “Even later vertelden ze me over de val van Alejandro. Ik hoop dat hij in orde is… Omdat ik van voren zat, moest ik de knop omzetten en voor de etappezege gaan. Ik vroeg of ik het mocht proberen. Ik kreeg akkoord en mocht ervoor gaan. Ik wist dat ik moest anticiperen op de aanvallen van anderen en viel zo vaak aan als ik kon. Ik moest voor het steilste stuk van de slotklim aangaan, omdat ik wist dat er betere klimmers waren. Ik probeerde het twee keer op het stuk vals plat om zo te profiteren van de twijfels in de groep.”

“Michael Storer kon echter bijblijven en omdat hij lichter is dan ik – ik ben 70 kilogram, maakte dat het verschil. Hij was de sterkste vandaag”, aldus Verona.