Carlos Rodríguez wint in Baskenland, Evenepoel nieuwe leider

Carlos Rodríguez heeft de vijfde etappe van de Ronde van het Baskenland gewonnen. In Mallabia kwam de jonge Spaanse klimmer van INEOS Grenadiers solo over de finish, nadat hij aanvankelijk deel uitmaakte van een kopgroep met zeven man. Remco Evenepoel nam de leiderstrui over van Primož Roglič.

Op de een-na-laatste dag van de Ronde van het Baskenland kreeg het peloton een lastige etappe voorgeschoteld. Het parcours had weliswaar geen beklimmingen van de hoogste categorie, maar de route ging voortdurend op en af en de weersomstandigheden konden de rit weleens erg zwaar maken. De finish was bovendien voor de explosieve types, met een stijgingspercentage van 16% in de laatste kilometer. Even voor half twee werd het peloton, met Primož Roglič in de leiderstrui, op gang gebracht.

Negen renners verschenen niet meer aan de start: Sergio Higuita (BORA-hansgrohe), Jan Maas (BikeExchange-Jayco), Pierre Latour (TotalEnergies), Théo Delacroix (Intermarché-Wanty), Mark Donovan, Florian Stork (DSM), Julen Amezqueta (Caja Rural), Sebastian Berwick (Israel-Premier Tech) en Simon Pellaud (Trek-Segafredo). Onderweg zou de koers nog meer renners kwijtraken. De rest van het peloton begon aan een serieuze dag in het zadel. Vanuit het vertrek probeerden diverse renners weg te rijden, maar na een uur koers was alles nog samen.

Vlucht van de dag komt laat tot stand

Na de tweede klim van de dag, na 65 kilometer, was een kopgroep gevormd. Roglič en Jumbo-Visma hadden Sepp Kuss meegestuurd, verder bestond de groep aanvallers uit Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), Marc Soler (UAE Emirates), Sergio Samitier (Movistar), Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), Lucas Hamilton (BikeExchange-Jayco) en Kenny Elissonde (Trek-Segafredo). Met Bilbao (zesde op 19s) en Marc Soler (veertiende op 1.08s) waren enkele gevaarlijke mannen voor het klassement mee gesprongen.

Bilbao besefte dat door zijn aanwezigheid de kopgroep nooit veel voorsprong zou krijgen en liet zich terugzakken. De overige zes aanvallers reden door en begonnen aan de derde klim van de dag, terwijl Jumbo-Visma en Quick-Step Alpha Vinyl daarachter controleerden. In de afdaling van deze Gontzagaraigana viel Hamilton letterlijk weg uit de ontsnapping. De Australiër duikelde over een vangrail, waardoor zijn rol in de koers meteen was uitgespeeld. De kopgroep dunde tijdens de vierde klim verder uit doordat Kuss en Samitier de rest lieten rijden.

Ook Elissonde moest eraf, waardoor Soler en Rodríguez samen overbleven. Terwijl Soler de grote motor was in de kopgroep, liet Rodríguez zich slechts meevoeren. Soler reed al een poos virtueel aan de leiding van het klassement en wilde zijn huid duur verkopen. Op veertig kilometer van de streep had het kopduo nog altijd vier minuten voorsprong. Vanaf dat moment gingen verschillende ploegen actief achtervolgen, waardoor de voorsprong van het leidende duo langzaam maar zeker begon terug te lopen.

Evenepoel laat de koers ontploffen

Soler en Rodríguez begonnen met een voorgift van twee minuten aan de klim naar Karabieta, op twintig kilometer van de streep de laatste horde voor de slotklim naar Mallabia. In de beklimming liet Remco Evenepoel de koers ontploffen en de Belg van Quick-Step Alpha Vinyl kreeg Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), Enric Mas (Movistar), Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers), Ion Izagirre (Cofidis) en Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) met zich mee. Van voren reed Rodríguez weg bij Soler, bij wie hij steeds in het wiel zat.

Daarna was het afdalen naar het sluitstuk van de dag. Rodríguez had het op de moeilijke slotklim zwaar, maar bleef uit de greep van de eerste groep achtervolgers en boekte zijn eerste profzege. Ploegmaat Martínez maakte het feest voor INEOS Grenadiers compleet door als tweede over de streep te komen. Evenepoel werd derde en nam de leiderstrui over van Primož Roglič. De Belg begint morgen met een voorsprong van twee seconden op Martínez aan de slotetappe met een aankomst bergop in Arrate.