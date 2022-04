Lucas Hamilton geeft op in Baskenland na val over vangrail

Voor Lucas Hamilton is de Ronde van het Baskenland voorbij. In de zware vijfde etappe maakte de Australiër van BikeExchange-Jayco deel uit van een ontsnapping, tot hij in de afdaling van de derde berg van de dag een bocht miste en over de vangrail duikelde.

Hamilton maakte in de vijfde etappe deel uit van de kopgroep die in het tweede wedstrijduur tot stand was gekomen. Maar in de afdaling van de Gontzagaraigana viel de Australiër letterlijk van voren weg. Hij schatte een bocht verkeerd in en duikelde over de vangrail. Met hulp van de staf van zijn ploeg kon hij terug over de vangrail klimmen, maar verder rijden ging niet meer.

Daarmee voegde Hamilton zich ongewild in een lange lijst met uitvallers. Sergio Higuita (BORA-hansgrohe), Jan Maas (BikeExchange-Jayco), Pierre Latour (TotalEnergies), Théo Delacroix (Wanty), Mark Donovan, Florian Stork (DSM), Julen Amezqueta (Caja Rural), Sebastian Berwick (Israel-Premier Tech) en Simon Pellaud (Trek-Segafredo) gingen niet meer van start.

Onderweg gaven onder anderen Victor Verschaeve (Lotto Soudal), Kobe Goossens (Wanty), Milan Vader (Jumbo-Visma) en Andre Carvalho (Cofidis) op.

🚴🇪🇸 | Oef, een koprol over de vangrail! Hamilton moet even bijkomen. En de fiets is ook gered. Dit had veel slechter kunnen aflopen… 💥💥 #Itzulia 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/izhIMPOtnu — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 8, 2022