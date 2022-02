Carlos Rodriguez derde in Valencia: “Blij met de resultaten”

Carlos Rodriguez reed achter Aleksandr Vlasov en Remco Evenepoel naar de derde plaats in het eindklassement van de Ronde van Valencia. Voor het 21-jarige Spaanse rondetalent was het zijn eerste podium in een etappekoers bij de profs.

Rodriguez, toegekomen aan zijn derde jaar bij INEOS Grenadiers, begon de Spaanse ronde met een derde plaats in Torralba del Pinar. Die positie in het klassement wist hij alle dagen vast te houden, ook in de etappe naar de deels onverharde Alto Antenas del Maigmó. “Ik ben blij met de resultaten in de cruciale etappes. Ik steek in een goede vorm en ben blij met het werk dat we de laatste maanden van deze winter hebben gedaan.”

Voor de vice-kampioen van de Tour de l’Avenir van 2021 is het nu vooral zaak om stappen te blijven zetten. “Mijn doelen zijn om te blijven verbeteren en te genieten van het rijden op mijn fiets. Als de ploeg wil dat ik in een andere wedstrijd voor een klassement ga, zal ik graag mijn best doen. Mijn belangrijkste doel is om te blijven leren en me te blijven verbeteren. Ik ben de hele ploeg dankbaar dat ze in me geloven en me steunen.”