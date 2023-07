Carlos Rodriguez blijft vierde in het Tourklassement: “Gelukkig weinig tijd verloren”

INEOS Grenadiers mocht gisteren voor het eerst deze Tour juichen. Met Carlos Rodriguez en Tom Pidcock mikt het in eerste instantie op een goed klassement, maar de ritzege van Michal Kwiatkowski zal de druk misschien wat verlichten. “Niemand verdient het meer dan hij”, aldus Rodriguez na afloop. Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 14 over Joux Plane naar Morzine – Monsterrit in de Alpen Lees ook:

“Kwiatkowski heeft het deze Tour al veel geprobeerd. Hij wil altijd zijn ploegmaats helpen om in de juiste ontsnappingen te geraken en vecht hard voor de ploeg. Nu hij zelf eens in de juiste vlucht zat, had hij meteen de benen om te winnen. Ik ben heel blij voor hem, want niemand verdient het meer dan hij. Hopelijk kunnen we nog vaker juichen deze Tour.”

Voor Rodriguez zelf was het een zware dag. “Het tempo lag hoog in de finale. Gelukkig niet zo hoog als in de vorige ritten, maar het was nog steeds lastig. Het waren eerder wat accelerations. Toen Pogacar in de laatste kilometer versnelde, was ik niet meer in staat om dat ritme te volgen. Vanaf dan was het gewoon afzien tot de finish. En gelukkig heb ik daarbij weinig tijd verloren.”

Rodriguez kwam immers als elfde binnen in de daguitslag en behoudt zo zijn knappe vierde plaats in het klassement. Met zijn achterstand van bijna vijf minuten is het podium echter veraf. Met Tom Pidcock (achtste) heeft de ploeg bovendien nog een tweede speerpunt dichtbij staan.