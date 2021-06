Carapaz ziet Urán naderen in Ronde van Zwitserland: “Nog altijd in het voordeel”

De kans is groot dat er morgen een Zuid-Amerikaan winnaar wordt van de Ronde van Zwitserland. Maar wordt het Rigoberto Urán, de winnaar van de lastige individuele tijdrit, of wordt het Richard Carapaz? Met nog een etappe te gaan denkt de man in de gele leiderstrui nog altijd het voordeel te hebben ten opzichte van de Colombiaan, al is de kopman van INEOS Grenadiers waakzaam.

Carapaz besloot de tijdrit als vierde en moest bijna een minuut prijsgeven op Urán, die een absolute superdag had. “Het was een zeer zware tijdrit. Bergop heb ik alles gegeven, maar ik kon niet voorkomen dat ik veel tijd verloor.”

Voor aanvang van de tijdrit had Carapaz 1m10s voorsprong op Urán, nu zijn daar nog zeventien seconden van over. “Ik ben blij dat ik nog steeds de gele trui in bezit heb”, zegt Carapaz op de site van zijn werkgever. “Deze wedstrijd is erg belangrijk voor de ploeg.”

“Ik verwacht in de laatste rit veel aanvallen van Urán, maar ik denk dat ik nog altijd in het voordeel ben. Het zal in ieder geval een mooi gevecht wordt tussen ons. We zullen allebei ons spel gaan spelen, maar ik denk dat we een goede ploeg hebben om de leiderstrui te verdedigen.”