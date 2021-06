Carapaz verslaat Fuglsang in eerste bergetappe Ronde van Zwitserland

Richard Carapaz heeft de macht gegrepen in de Ronde van Zwitserland. De Ecuadoraan van INEOS Grenadiers versloeg in Leukerbad Jakob Fuglsang na een lange machtsspurt bergop en wist zo ook de gele leiderstrui over te nemen van Mathieu van der Poel.

Na een inleidende tijdrit, twee etappes voor de puncheurs én een rit voor de vluchters was het vandaag tijd voor de eerste échte bergetappe in deze Ronde van Zwitserland. Vanuit Gstaad, de finishplaats van de etappe van woensdag, ging het over de Col du Pillon (6,8 km aan 5,1%), de Varen-klim (2,4 km aan 5,4%) en de Erschmatt (8 km aan 8,4%) naar de slotklim (8 km aan 5,4%) in wintersport- en kuuroord Leukerbad. Na deze vijfde etappe hadden de renners weer 2.890 hoogtemeters in de benen.

Van der Poel kan zich niet bedwingen

Met geletruidrager Mathieu van der Poel op de eerste rij, misschien wel bezig aan zijn laatste dag als leider van de Ronde van Zwitserland, vertrok het peloton omstreeks 13.00 uur uit Gstaad voor de etappe van 175,2 kilometer. Na enkele licht oplopende kilometers begonnen de coureurs al aan de flanken van de Col du Pillon. Heel wat renners probeerden met voorsprong over de top te komen en opvallend genoeg was Van der Poel een van de aanstichters van een eerste vlucht.

De Nederlandse kampioen van Alpecin-Fenix kon zich blijkbaar niet bedwingen en wist samen met Hermann Pernsteiner (Bahrain Victorious) en Sergio Samitier (Movistar) weg te rijden uit het peloton. De maximale voorsprong bedroeg op een bepaald moment ruim vier minuten, maar Van der Poel en zijn kompanen hoefden zich geen illusies te maken wat betreft de ritzege. Nog voor de klim van de Erschmatt was het gedaan met de vroege vlucht en Van der Poel besloot vervolgens zijn krachten te sparen.

Tolhoek en Chaves vallen aan, Van der Poel past

De groep der favorieten, inmiddels dus zonder Van der Poel, werd vervolgens stevig uitgedund door de mannen van INEOS Grenadiers. Rohan Dennis was verantwoordelijk voor het nodige sloopwerk en ook Eddie Dunbar deed zijn duit in het zakje. Toch ging het nog niet hard genoeg voor Antwan Tolhoek. De Zeeuwse klimmer van Jumbo-Visma ging op de pedalen staan en reed zo’n twintig seconden weg van de groep met klassementsrenners. Deze groep bestond inmiddels nog maar uit goed vijftien man.

Helemaal vooraan kreeg Tolhoek het gezelschap van de herboren Chaves. De Colombiaan, die dit jaar uitstekend op dreef is en vorige week nog derde werd in de GP des Kantons Aargau, bleef niet lang in het wiel van de Nederlander zitten. Chaves nam over, liet Tolhoek ter plaatse en ging alleen verder richting de top van de voorlaatste klim. Het verschil met de groep der favorieten, nog altijd aangevoerd door Dunbar, liep op tot driekwart minuut. Was Chaves op weg naar zijn tweede zege van het seizoen?

Hachelijk moment voor Chaves, Fuglsang sluit aan

In de achtervolgende groep zagen we onder meer Richard Carapaz, Jakob Fuglsang, wereldkampioen Julian Alaphilippe, Rigoberto Urán, Sam Oomen en Tiesj Benoot nog meepeddelen, maar de achtervolgers maakten geen aanstalten om het gat op Chaves te dichten. Vlak voor de top zagen we dan toch een versnelling van Fuglsang en de Deen van Astana-Premier Tech ging in z’n eentje op jacht naar de Colombiaanse koploper. Chaves kwam met een halve minuut voorsprong over de top van de Erschmatt, gevolgd door Fuglsang en Carapaz.

Het verschil tussen Chaves en Fuglsang bleef in de afdaling aanvankelijk schommelen rond de twintig seconden, tot de Colombiaan een snelle bocht verkeerd inschatte en een oprit opreed. Gelukkig voor Chaves kon hij op tijd corrigeren en verloor zo maar een handvol seconden op Fuglsang, al was de fut er vervolgens wel een beetje uit bij de Colombiaan. Fuglsang profiteerde en wist nog voor de slotklim naar Leukerbad Chaves bij te halen, waardoor we met twee koplopers begonnen aan de laatste zeven kilometer.

Fuglsang versus Carapaz voor de ritzege

De achtervolgende groep, met daarin onder meer Carapaz, Tolhoek, Oomen, Schachmann en Alaphilippe, volgde op goed twintig seconden. De winnaar leek met andere woorden vooraan te zitten, zeker toen Fuglsang Chaves overboord wist te kieperen. De Deen leek ontketenend, maar had wellicht niet meer gerekend op een counter van Carapaz. De Ecuadoraan sprong weg op vier kilometer van de finish, reed binnen no time naar het achterwiel van Chaves en was niet veel later al bij Fuglsang.

De Deen wist echter wel zijn wagonnetje aan te haken tijdens de wat vlakkere slotkilometers en zo begonnen we met twee koplopers aan de laatste kilometer. Fuglsang had blijkbaar veel vertrouwen in zijn sprint en ging al bijzonder vroeg aan, maar de Deen kon zijn inspanning net niet lang genoeg doortrekken. Carapaz zat in het wiel van Fuglsang en kwam er op het juiste moment uit. Fuglsang eindigde na een felbetwiste spurt als tweede, Michael Woods kwam op 39 seconden van Carapaz als derde over de streep.