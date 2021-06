Carapaz: “Thomas verloor wat tijd, maar we blijven in de strijd”

Richard Carapaz was op de twaalfde plaats de beste renner van INEOS Grenadiers in de etappe naar Mûr-de-Bretagne. In het klassement ging de Ecuadoraan bovendien voorbij aan ploegmaat Geraint Thomas, die wat terrein moest prijsgeven op de concurrentie.

“Het was een moeilijke etappe. De finale was behoorlijk nerveus en veel renners wilden proberen aan te vallen”, blikte Carapaz terug. “De ploeg was er voor ons; ze deden het geweldig in opbouw naar de finish. Wat Richie Porte deed om ons in een goede positie te brengen was ongelooflijk. Jammer genoeg verloor G een paar seconden, maar we blijven in de strijd en er komt nog heel veel aan. We zullen zien hoe het verder gaat, beetje bij beetje, dag per dag.”

De Ecuadoraan staat na twee dagen achttiende in het klassement, op 31 seconden van het geel en achttien seconden van titelverdediger Tadej Pogačar bijvoorbeeld. Ploeggenoot Thomas is de nieuwe nummer twintig en staat tien tellen verder in de stand. De Brit had meer gehoop van de rit naar Mûr-de-Bretagne. “Het was niet de beste dag, maar er komen zonder twijfel betere aan. Chapeau Mathieu van der Poel”, reageerde hij kort op social media.