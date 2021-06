Carapaz slaat dubbelslag: “De Tour is mijn hoofddoel, maar winnen is altijd mooi”

Richard Carapaz deed vandaag uitstekende zaken in de Ronde van Zwitserland. De Ecuadoraan won de bergetappe met aankomst in Leukerbad en nam de gele leiderstrui over van Mathieu van der Poel. Met nog drie zware etappes te gaan is het verschil met naaste belager Jakob Fuglsang nu 26 seconden.

Carapaz wist in de laatste kilometers van de vijfde etappe met een ultieme jump nog de oversteek te maken naar Jakob Fuglsang. De Ecuadoraan en Deen moesten vervolgens sprinten om de overwinning en Carapaz bleek uiteindelijk over net iets meer geduld te beschikken. “Ik ben heel erg blij met deze overwinning. We hebben als ploeg de hele week al hard gewerkt.”

“We reden vandaag aanvankelijk voor het algemeen klassement, maar in de finale was er nog een mogelijkheid om ook de etappe te winnen. Veel renners hadden interesse in de dagzege. Zo ging Chaves al erg vroeg aan, maar wij dachten aanvankelijk alleen aan het klassement. Mijn aanval op enkele kilometers van de finish was perfect”, blikt Carapaz in het flashinterview terug op de rit van vandaag.

Carapaz is in de Ronde van Zwitserland om zich voor te bereiden op de komende Tour de France, maar zal een eventuele eindzege zeker niet laten liggen. “Ik ben hier natuurlijk om me voor te bereiden op de Tour, mijn hoofddoel, maar winnen is altijd mooi”, sluit de klimmer af met een glimlach.