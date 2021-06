Carapaz maakte zich zorgen over aanval Alaphilippe: “We zijn kalm gebleven”

Richard Carapaz moest vrijdag toch even fronsen toen hij zag dat Julian Alaphilippe was meegeglipt in de vroege vlucht. De nummer vier van het algemeen klassement wilde op die manier een gooi doen naar de leiderstrui van de Ecuadoraan. “Het was een gevaarlijke aanval, maar gelukkig behielden we de controle.”

“In die aanval was Alaphilippe de enige renner voor wie we moesten oppassen. Hij had maar drie renners mee in zijn ontsnapping, dus bleven we kalm. Het team heeft fantastisch werk geleverd vandaag en ik heb genoten van ze. Het is gelukt om de trui te behouden, dus al met al was het toch nog een makkelijke dag.”

Vandaag staat een lastige klimtijdrit op het programma in de Zwitserse WorldTour-koers. De kopman van INEOS Grenadiers maakt zich er niet druk om: “Hij is lastig, maar we kunnen niet meer doen dan ons best. Ons doel is om een goed resultaat te behalen en ik denk eigenlijk dat het parcours me wel ligt. We zijn hier om te vechten voor de zege.”