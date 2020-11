Carapaz herovert leiding in Vuelta: “Die tien seconden zijn geweldig”

Richard Carapaz heeft na twee dagen de leiderstrui in de Vuelta a España weer om zijn schouders. In de finale van de bergrit naar de Angliru wist hij weg te rijden bij Primož Roglič. Uiteindelijk pakte Carapaz tien seconden voorsprong. “Dat is geweldig”, geeft de kopman van INEOS Grenadiers aan.

“We hadden gisteren al veel energie verspeeld en vandaag was het opnieuw een heel lastige etappe”, aldus Carapaz. “Ik kende de Angliru nog uit 2017, maar het was een ongelooflijke klim. Ik probeerde aan het einde om aan te vallen, en Enric Mas en Hugh Carthy gingen er ook voor. Ik kon gelukkig mijn inspanning doortrekken en daardoor pakte ik tien seconden voorsprong. Deze klim zorgde echt voor een natuurlijke selectie.”

Carapaz kijkt dan natuurlijk naar Roglič, zijn grootste belager in deze Vuelta. “Die voorsprong is geweldig voor ons. We kunnen nu toewerken naar de tijdrit, met het idee dat we ons best gaan doen en de leiding gaan verdedigen. Ik ben blij om het rood weer te dragen. Ik ben er blij mee, ook voor de ploeg”, vertelt de nieuwe leider in het klassement. Zijn voorsprong op Roglič is tien seconden. Hugh Carthy en Daniel Martin volgen op respectievelijk 32 en 35 seconden.