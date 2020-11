Carapaz: “Duel met Roglic maakt Vuelta spannender en leuker”

Richard Carapaz gaat dinsdag met vertrouwen van start in de slotweek van de Vuelta a España. De kopman van INEOS Grenadiers is na twaalf etappes de leider in het klassement. Hij verdedigt in de tijdrit een voorsprong van tien seconden op Primož Roglič. “Ik probeer mij zo goed mogelijk voor te bereiden, door zo rustig mogelijk te blijven”, zegt Carapaz.

“De tijdrit is morgen heel erg lastig, maar ik denk dat ik het goed ga doen”, geeft de klimmer uit Ecuador aan. Hij houdt enigszins rekening met tijdverlies ten opzichte van de concurrentie. “Maar in de laatste week zijn er nog genoeg kilometers te rijden, en veel bergen om te beklimmen.”

Carapaz blikt met tevredenheid terug op de lastige eerste week. “Meteen werd duidelijk wie de favorieten zouden zijn. Ik kreeg al vroeg een goede kans om de rode trui te pakken, alleen verloor ik hem toen weer. Het duel om de leiderstrui tussen mij en Roglič heeft de wedstrijd wel een stuk spannender en leuker gemaakt”, zegt hij. “Dat die strijd er is, is ook goed voor de kijkers thuis.”

Naast Roglič staan ook Hugh Carthy en Daniel Martin binnen 35 seconden van Carapaz in het klassement. Hij erkent het gevaar. “Ze hebben allemaal veel ervaring in grote rondes en het is duidelijk dat Carthy veel potentie heeft. Op de Angliru liet hij zien dat hij heel sterk was. In de slotweek wordt heel veel duidelijk, dan gaan we gaan zien of we de Vuelta kunnen winnen”, vertelt Carapaz.