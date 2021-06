Carapaz: “Dit geeft vertrouwen voor de rest van de zomer”

Richard Carapaz heeft een goede generale repetitie achter de rug voor de Tour de France, waar hij deze zomer een van de speerpunten van INEOS Grenadiers is. De klimmer zette de Ronde van Zwitserland achter zijn naam en werd daarmee de eerste Ecuadoraan op de erelijst van de hoog aangeschreven etappekoers.

Carapaz noemde zijn overwinning in Zwitserland zelf ‘erg mooi’. “We hebben hier hard voor gewerkt. We verkeren in geweldige vorm en hebben onszelf getest om te zien waar we staan. Om hier te winnen geeft mij en de ploeg heel veel vertrouwen. Het is een schitterende wedstrijd, en om dan ook nog te winnen maakt het alleen nog maar mooier. Dat deze titel nu op mijn erelijst staat is echt speciaal. Ik ben heel blij.”

De Ecuadoraan begon met zeventien seconden voorsprong op nummer twee Rigoberto Urán aan de slotetappe over onder meer de Gotthardpas naar Andermatt. “We hadden niet veel voorsprong, maar ik wist dat het gevoel goed was en dat de ploeg erg goed ging. Ik heb veel vertrouwen in de ploeg en zij in mij. We wisten dat de anderen zouden aanvallen, maar uiteindelijk had ik Eddie Dunbar nog bij me en hij had op alle aanvallen een antwoord.”

“Zelf voelde ik mij goed, dus ik wist dat ik erbij kon blijven. Toen Rigo aanviel, stond ik er, en in de finale maakte het echt een verschil dat er nog een ploegmaat bij me was. Daardoor voel je je sterker en het was geweldig om samen over de streep te komen.” Uiteindelijk kwam de Giro-winnaar van 2019 als vijfde over de aankomst, in het groepje favorieten met daarin ook Urán en de nummer drie in de eindstand, Jakob Fuglsang.

Carapaz: “Het is geweldig om de ploeg rondom mij te hebben, ze waren allemaal heel sterk. Uiteindelijk hadden we de situatie vanaf de start onder controle en beleefden we weer een goede dag met elkaar. Het voelt goed om hier te staan. Sinds afgelopen jaar hebben we hard gewerkt en het is geweldig dat we dit resultaat behaalden. Het was een van mijn hoofddoelen, dus dat we hier met de overwinning weggaan geeft mij en de ploeg vertrouwen voor de rest van de zomer.”